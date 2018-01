RODARÁ BALÓN EN II COPA CELTA CAMPECHE

Este jueves a primera hora de la mañana rodará el balón y un total de 180 equipos, más de mil 800 jugadores, exhibirán su talento en los campos del Campeche Country Club, sede de la II Copa Celta Campeche 2018, que este año tendrá carácter internacional con la presencia de equipos de Europa, Asia y Sudamérica.

La segunda edición de este certamen futbolístico organizado por la Escuela de Fútbol RC Celta Campeche, filial del Celta de Vigo de España, se disputará del 4 al 7 de enero próximo, y espera reunir a reunirá a más de mil 800 jugadores, 180 equipos y se disputarán 250 partidos en total, una auténtica fiebre de fútbol.

En cuanto a números, claramente se puede distinguir que con el esfuerzo colectivo de la Escuela de RC Celta en Campeche, se superará la primera edición, en donde se consiguió reunir a clubes de todo el Sureste de México, y en esta segunda edición el evento ya contará con clubes de todo México, España, Japón y Estados Unidos, por lo que sin duda es el primer evento de gran importancia para el estado en el año 2018.

Sin duda la Copa Celta está llamada a ser el mejor torneo juvenil de toda la República por su fuerte apuesta por el fútbol de calidad, unas instalaciones de primer nivel.

Los últimos detalles para alistar todos los preparativos por parte del comité organizador están realizándose, dicho torneo estarán participando los equipos interesados en las categorías 4-5 años, 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años, sub 15, sub 17 y libre, tanto en rama varonil como femenil, mientras que la categoría Sub 13 Pro, asistirán equipos invitados donde destacan las fuerzas básicas de clubes profesionales a nivel nacional como: Santos, Atlante, Tijuana, León, Pachuca, Querétaro, Venados; además de la participación internacional del Celta de Vigo, Masaki Sports de Japón y San Diego Football Center de Estados Unidos.

La inauguración del torneo está prevista para este jueves alrededor de las 11 de la mañana, con la asistencia de autoridades deportivas estatales y directivos del Campeche Country Club.