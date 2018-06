NO HAY ROMANCE ENTRE JENNIFER LAWRENCE Y BRAD PITT

La supuesta relación entre la actriz Jennifer Lawrence y el actor Brad Pitt fue desmentida por la protagonista de Los Juegos del Hambre en una entrevista para Andy Cohen, conductor del show ‘Watch What Happens Live’.

“No. Lo conocí una vez hacia 2013, pero fue por casualidad”, indicó la actriz de 27 años, dando conclusión definitiva a las especulaciones.

Los fuertes rumores iniciaron en diciembre del año pasado, en la revista especializada Star, donde se publicó que “Brad y Jennifer han pasado muchas noches juntos… Tienen una gran conexión… A Brad siempre le ha gustado Jennifer”, según una supuesta fuente cercana.

Cabe destacar que Lawrence tardó bastante en desmentir estos rumores con el soltero más codiciado de la industria del cine. Al respecto, señaló en bromas: ” Pero, ¡tampoco estaba como que quería desmentirlo deprisa!”.

La intérprete habló también sobre la ruptura sentimental con el director Darren Aronofsky y comentó sobre la “insólita ayuda” que Amy Schumer le brindó para motivarla.

“Cuando rompimos con Darren, le conté a Amy que estaba realmente triste. Al día siguiente tenía un bouquet de flores que me habían enviado y yo me pregunté ¿qué es esto? Entré el bouquet y leí la nota que tenía dentro, que decía: “Siento mucho oír que morirás sola. Con amor, Amy””, reveló la actriz.