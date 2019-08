RONALD ACUÑA, PRIMER LATINO 30-30 EN GL

Antes de ampliar su objetivo para lograr la quinta temporada de 40-40 en la historia de Grandes Ligas, el venezolano Ronald Acuña Jr. puede saborear el hecho de que es ahora el segundo integrante más joven en unirse al exclusivo club de 30-30.

Acuña logró la hazaña el viernes por la noche, al robarse la segunda base en el octavo inning de la victoria de Atlanta por 2-1sobre los Mets en 14 innings. Con 36 cuadrangulares y 30 bases robadas, el jardinero de 21 años alcanzó la meta que se trazó durante el invierno.

“Durante el invierno hablando con otros jugadores en Venezuela, recuerdo que hablábamos todos los días y lo decía que de verdad quería entrar al club 30-30 y sumar 100 remolcadas”, dijo Acuña. “Esa ha sido la meta diaria”.

El único otro jugador que se he incorporó al club 30-30 antes de cumplir los 22 años de edad fue Mike Trout, quien tuvo 30 jonrones y 49 bases robadas en el 2012, cuando tenía 20 años.

¿Creía el manager de los Bravos Brian Snitker capaz a Acuña de lograr semejante hazaña en su segunda campaña de Grandes Ligas?

“Tratándose de él, no hubiese dicho que era una locura”, dijo Snitker. “Con las habilidades que tiene, me atrevo a decir que no será la última vez que lo logra”.

Acuña le hace compañía a Hank Aaron (1963), Dale Murphy (1983) y Ron Gant (1990 y 1991) como los únicos jugadores de los Bravos que han tenido una temporada de 30-30. Acuña logró la hazaña en los primeros 130 juegos del equipo, lo cual lo hace el más rápido en la historia de la franquicia. Dicha distinción le pertenecía a Gant (149 juegos en 1991). Eric Davis de los Rojos (105 juegos en 1987) es el jugador que más rápido ha llegado a 30 jonrones y 30 bases robadas en una temporada en la historia de Grandes Ligas.

Acuña buscará unirse al cubano José Canseco (1988), Barry Bonds (1996), Alex Rodríguez (1998) y el dominicano Alfonso Soriano (2006) como los únicos jugadores que han tenido una temporada de 40-40 en Grandes Ligas.

Acuña lleva paso para terminar la temporada con 44 cuadrangulares y 37 estafadas. El oriundo de La Sabana se robó 15 bases en sus primeros 28 juegos después de la pausa del Juego de Estrellas, pero lleva solamente dos estafadas en sus últimos 11 compromisos.

Juzgando solamente por sus números en la segunda mitad, Acuña ha promediado 4.23 turnos al bate por partido y se ha volado la cerca cada 11 turnos. De mantener ese paso, terminaría la campana con 48 bambinazos.

Aunque su índice de bases robadas ha mermado en las últimas semanas, aún promedia 0.436 estafadas por partido desde la pausa del Juego de Estrellas. De seguir con ese ritmo en los últimos 32 partidos de la temporada, sumaría 13 bases robadas para terminar la campaña con 43.