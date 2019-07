RUSIA LANZÓ NUEVO TELESCOPIO AL ESPACIO

Un cohete ruso Proton-M colocó con éxito un telescopio espacial en órbita después de que se demorara durante días su lanzamiento, informó la agencia espacial rusa.

Roscosmos dijo que el telescopio, llamado Spektr-RG, fue colocado en órbita estacionaria antes de la descarga final del sábado que lanzó a la nave espacial lejos de la órbita terrestre rumbo a su destino final: el punto L2 Lagrange. Si todo sale bien, llegará a su ubicación designada en tres meses.

Los puntos de Lagrange son posiciones singulares en el sistema solar en donde los objetos pueden mantener su posición relativa al sol y los planetas que la orbitan.

Ubicado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, el L2 es particularmente ideal para telescopios como el Spektr-RG.

Si el Spektr-RG alcanza el L2 con éxito, será la primera nave espacial rusa en operar más allá de la órbita terrestre desde la era soviética.

