SAIC LLEVARÁ CARAVANA MÉDICA A CHEMBLÁS

A través del Programa Salud Integral para Campeche (SAIC), este sábado 20 de julio se llevará una brigada de consulta médica gratuita a la comunidad de Chemblás, ofreciendo atención preventiva, detección de diabetes, presión alta y obesidad, así como orientación nutricional.

El reumatólogo, Daniel Chi Canul, informó que las consultas con diversos especialistas de la entidad, se darán en la comisaría de Chemblás a todas las familias que lo requieran.

“Hay una enorme necesidad en el sector salud, los medicamentos son caros y no es fácil acceder a una atención médica, por ello con SAIC nosotros estamos dando oportunidad a esas personas para que acudan a Chemblás, estaremos en las instalaciones que ocupa la comisaría de ese lugar, hacemos extensiva la invitación”.

La brigada médica de SAIC pretende llegar en próximos días a Dzitbalché y demás municipios del estado ampliando la cobertura médica para quienes más lo necesitan.

“Están pendientes varias colonias y municipios de donde llegan las solicitudes, seguimos trabajando de manera muy certera a través de las consultas que nos llegan y con los médicos, pero requerimos de esas donaciones de medicamentos que ya no ocupan pero todavía no caducan, eso ayuda muchísimo ya que hay quienes no tiene para comprarlos”.