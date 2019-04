SALDO BLANCO EN VACACIONES REPORTA COPRISCAM

Saldo blanco en operativos a puestos ambulantes de venta de alimentos y frituras, así como en restaurantes reportó la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam), en lo que va del periodo vacacional, reconoció el titular Santiago Rodríguez Adam.

Sin embargo sostuvo que en el municipio de Carmen se clausuró un bar por trabajar sin autorización.

“Todo lo que son expendedores de alimentos, ventas de frituras, cigarros sueltos, y bebidas en la calle, restaurantes y demás no hemos tenido ningún problema durante el periodo vacacional, excepto un restaurante clausurado en Carmen, casi diario hacemos las inspecciones en diversos comercios”.

Rodríguez Adam detalló que la gente ha tomado más conciencia de no conducir en estado de ebriedad, y es que resaltó que durante los filtros de alcoholimetría que se han instalado a las afueras de la playa no se han decomisado vehículos ni aplicado multas.

“Participamos con personal médico y verificador en los filtros de alcoholimetría que se llevaron a cabo saliendo de Playa Bonita pero no se infraccionó, no hubo torito, no se decomisó el vehículo, los ciudadanos son más conscientes, ahora llevan conductor designado y ello ha dado como respuesta que la temporada esté tranquila”.