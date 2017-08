SALMA HAYEK ENFURECE POR LA FALTA DE LATINOS EN LOS ÓSCAR

Salma Hayek fue la primera mexicana en conseguir una nominación al Óscar como mejor actriz. Fue en 2003 por “Frida”, y desde entonces solo dos latinas como Catalina Sandino Moreno y Penélope Cruz repitieron esa proeza, algo que “enfurece” a la mexicana, según reconoció en una entrevista con Efe.

Nunca dicen nada de eso y me enfurece”, reveló Hayek al ser preguntada por la habitual ausencia de latinos en las categorías de interpretación dentro de los Óscar, al margen del ruido provocado por la falta de afroamericanos en las ediciones de 2015 y 2016.

Hayek ha completado recientemente una de las mejores interpretaciones de su carrera con “Beatriz at Dinner”, pero no cree que vuelva a ser nominada porque la cinta se estrenó “muy temprano”.

“Me haría ilusión, pero está muy difícil. Todo el mundo la menciona ahora, pero apenas estamos en verano”, indicó.

La película que seguramente no llegará a los Óscar pero que tiene muy ilusionada y orgullosa a Hayek es la cinta de acción “The Hitman’s Bodyguard”, de estreno el próximo viernes, protagonizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

Por último, habló de su compatriota Eiza González, quien retomó el papel de Hayek en la adaptación televisiva de “From Dusk Till Dawn”.

La conozco de vista y de algunas cosas que he leído sobre ella. Me parece maravillosa, guapísima, linda y simpática. Me encanta, es divina, concluyó.