SALVADOR FARÍAS: NO ME DA PENA QUE ME DIGAN ALDEANO

No me da pena que me digan “aldeano”, porque de ahí vivo, soy aldeano de Candelaria y he llegado tres veces a presidente municipal”, manifestó Salvador Farías Maldonado, alcalde de Candelaria, en respuesta a la expresión que hiciera la ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Yolanda Valladares Valle, sobre su persona y la posibilidad de que abanderara al albiazul en la contienda del 2021 para la gubernatura del Estado.

Sin perder su buen humor, defendió su trabajo como Alcalde: “y lo he ganado por la grande, no como pluri, es lo que les podría decir y, la verdad, que estas palabras no las tomo mucho en cuenta, que digan lo que digan, no me subo mucho al face, no me subo a contestar porque sé quién soy yo”.

Aseguró ser amigo de Valladares Valle e indicó que los 20 años como militante del PAN, debe apegarse a éste pues le ha dado la oportunidad de ser presidente municipal en tres ocasiones en Candelaria.

Puntualizó hay que caminar para ganar la confianza de la gente, gastar suela y aseguró sentirse contento, tranquilo y que a Chava Farías nunca se le ha subido el ego ni los cargos.

Seguro de su trabajo, no descartó participar en la contienda interna para abanderar a Acción Nacional en la próxima contienda electoral, reiteró su gusto de ser “aldeano” porque “trabajan y llevan el sustento a sus hijos”, y enumeró las labores de campo que aseguró sigue realizando en su predio.

-Ella lo dijo por la gubernatura, ¿no? Eso, la gubernatura ni la sueño ni la he visto, todavía falta mucho, dos años, más de dos años.

Agradeció a su dirigente estatal, Pedro Cámara hacer que regresen a las filas antiguos panistas, que señaló se fueron por culpa de quienes hoy son ex presidentes de ese instituto político, que tenía más de 7 mil, 8 mil panistas, que si vuelven no es “para tenerlos bajo el yugo, bajo tu pie”.

-Si el 2021, les voy a ser claro, si el 2021, mi partido me lo pide ser candidato, cuando menos me meta a la contienda, lo voy a hacer, no tengo miedo… mientras tanto voy a trabajar en el Ayuntamiento.

-Me gustaría que hicieran una encuesta para el 2020 y el que haya trabajo mejor, si es Pablo, si es Chava, si es Eliseo, Carlos, cinco, los que sean, pero que haya una encuesta a nivel Estado y el que tenga menor rating, que vaya, es el que puede dar la pelea porque hay MORENA, PRI y PAN, son tres; no me descarto, estoy vivo y tengo mi corazoncito. No me pueden “madr….” Porque soy aldeano, me siento muy contento.