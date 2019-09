“SALVADOS POR LA CAMPANA” REGRESARÁ CON PARTE DE SU ELENCO ORIGINAL

Además de la ya anunciada incorporación a Peacock de “The Office”, NBCUniversal confirmó hoy que también contará con los derechos de “Parks and Recreation”, la popular comedia que protagonizó Amy Poehler.

En cuanto a sus propuestas de nuevos contenidos, Peacock recuperará la comedia juvenil “Salvados por la campana”, con actores de la producción original como Elizabeth Berkley y Mario Lopez; y se pondrá en manos de Sam Esmail, creador de “Mr. Robot”, para dar continuidad al clásico de la ciencia-ficción “Battlestar Galactica”.

Además, la comedia de los años 80 “Punky Brewster” regresará a la pantalla con su actriz protagonista Soleil Moon Frye ya como adulta.

Peacock también prepara los dramas “Dr. Death”, con Jamie Dornan, Alec Baldwin y Christian Slater como figuras de su reparto; “Brave New World”, con Alden Ehrenreich y Demi Moore al frente; “Angelyne”, protagonizada por Emmy Rossum; y “One of Us Is Lying”, de la que no se concretaron nombres para su elenco.

Gracias a Telemundo, que es propiedad de NBCUniversal, Peacock contará con producciones en español, nuevas o ya emitidas, como “100 días para volver”, “Armas de mujer”, “Betty en NY,” “El barón” o “Preso No. 1.”

NBCUniversal enfatizó que, al margen de su producción original, una de sus fortalezas es su catálogo clásico de televisión, ya que sus usuarios podrán disfrutar, entre otras, de “30 Rock”, “Saturday Night Live”, “Cheers”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Frasier”, “Downton Abbey”, “Everyone Loves Raymond”, “Friday Night Lights”, “House”, “Battlestar Galactica” “Married With Children” o “Will & Grace”.

Peacock también emitirá películas de estreno, aunque por ahora no se dieron más detalles al respecto.