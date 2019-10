SANCIÓN A FUNCIONARIOS POR NO PROTEGER LA VAQUITA MARINA: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la Recomendación 93/2019 sobre la falta de cumplimiento de disposiciones jurídicas para la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina y el pez Totoaba.

En un documento de 140 páginas, la CNDH destaca que después de analizar evidencia, acreditó violaciones al derecho humano a un ambiente sano, por lo que corresponderá a las autoridades competentes la determinación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que resulten responsables.

El organismo señala que los funcionarios por acción u omisión no garantizaron este derecho humano, en perjuicio de la población afectada y el interés público, ya que no atendieron la problemática de manera oportuna y las acciones que realizaron, no han sido suficientes para dar frente a la situación que enfrenta el Alto Golfo de California.

En este sentido, indicó que debe haber sanciones conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Para facilitar la restitución es indispensable que la Semarnat, Sader, Profepa y Conapesca, dicten de manera inmediata, las medidas que procedan para fortalecer la protección y conservación de la fauna marina en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California, y en particular de las especies vaquita marina y Totoaba, para evitar, en lo posible, se continúe con las prácticas de pesca no sustentable y se sigan presentando casos de pesca ilegal en la región”, establece.