SARAH BARLONDO BUSCA PARTICIPAR EN ALGUNA SERIE MEXICANA

La actriz francesa Sarah Barlondo entró al mundo de la arquitectura, cuando vio que las audiciones no tenían el resultado que ella esperaban. Amante de la creatividad, sintió que en esta carrera expresaba sus emociones; sin embargo, nunca perdió la esperanza de continuar en el mundo de la actuación, y un día fue a un casting que le cambió la vida, Wonder Woman 1984.

“Fueron tres meses de audiciones, sentía que todo iba bien, pero en Londres no te hablan para decirte que no te quedas, entonces no sabía qué pasaba. Hasta que un día me hablaron a las 6:00 horas para preguntarme si estaba disponible. Obvio dejé todo, cancelé mis estudios y tomé clases de kickboxing, porque pensé que tendría que luchar”, comentó Sarah.

Filmó bajo la dirección de Patty Jenkins, a quien admira y respeta por su forma de trabajo. “El último día de mi llamado, me fue a agradecer por mi participación, lloré de la emoción y de ver el grado de humildad de las personas”.

En su visita a México, Sarah Barlondo busca ser parte de la nueva era del cine mexicano y/o de las exitosa series nacionales hechas por la plataforma Netflix.

“Hay cosa interesantes que hacen aquí, como La Casa de las Flores, de Manolo Caro, o series como Narcos: México, que tanto en mi país, Francia, como en Londres, donde vivo, son un éxito ambas por retratar a dos Méxicos diametralmente diferentes”, afirmó.