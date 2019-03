SARAH KOHAN PRESUME EMBARAZO EN TOPLESS

Sarah Kohan disfruta cada día de su embarazo y en esta ocasión hizo otro topless para celebrar la evolución de la gestación de su bebé, luego que hace unos días Javier Chicharito Hernández anunciara que se había casado con la influencer.

¡No puedo creer que ya estemos en el tercer trimestre! ¡No podemos esperar a nuestro hijo!”, publicó en Instagram.

Pero no fue todo el mensaje, también reiteró palabras para sus críticos y les pidió que si no les agrada el contenido que publica, mejor que no la sigan.

“No hay necesidad para comentarios negativos si deseo mostrar mi cuerpo de embarazada como es y con un bebé de siete meses creciendo, yo puedo… no tienen por qué seguirme”.