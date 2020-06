Saraperos revela un caso de Covid-19 en sus filas

El lanzador Alejandro Soto, de los Saraperos de Saltillo, se convirtió en el primer caso público de un pelotero de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en dar positivo a coronavirus, según informó el propio equipo saltillense.

De acuerdo con el reporte de los Saraperos, Alejandro Soto se encuentra en perfecto estado de salud luego de seguir los protocolos y permanecer en aislamiento.

Soto se desempeñó la campaña pasada como relevista de Saraperos de Saltillo, y al abrir el pasado spring training en marzo se encontraba en proceso de recuperación tras una operación en la rodilla durante el invierno, y esperaba estar listo para el primer día de temporada.

El año pasado Soto fue pieza clave en el bullpen de la nave verde, mismo que se ha reforzado para disminuir la carga de trabajo en algunos brazos: “Siempre tener un bullpen fuerte en las últimas entradas es fundamental y me gusta que tenemos de donde echar mano, sólo esperemos estar sanos toda la temporada, por eso desde ahorita nos estamos preparando física y mentalmente para la carga de trabajo de toda la campaña”, expresó.

Antes de que se diera a conocer su caso, había señalado también que estaría listo para cuando la LMB arranque su temporada, planeada para el mes de agosto.

“Sí estaré listo, voy evolucionando muy bien, uno ya se conoce y sabe cuándo el cuerpo te está diciendo hoy no corras o descansa un poquito, eso me ha funcionado y bendito Dios me siento muy bien. No queda más que seguir preparándonos para estar listos desde los juegos de pretemporada”, afirmó en su momento.