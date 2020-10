SCJN debe respetar el derecho de los campechanos a decidir si se enjuicia a expresidentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aprender a respetar las libertades de la comunidad, destacó el abogado Luis López López manifestando que es importante que no se vulnere el derecho de los ciudadanos de emitir su opinión no sólo en lo que respecta a la consulta para enjuiciar a ex presidentes sino en cualquier otro tema.

“Se debe partir del pensamiento humano pero la Corte en este caso debe aprender a respetar las libertades de la comunidad”, puntualizó insistiendo que no permitir la consulta cuarta el derecho de la participación ciudadana.

Subrayó que desde el momento en que la ciudadanía votó por un candidato éste debe responder cumpliendo con los compromisos pero también siendo leal al pueblo mexicano, por lo que precisó que quien haya cometido un delito deberá pagar por ello.

Recalcó que todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera ante la Ley, y el tema del enjuiciamiento debe sentar un precedente para que quien asuma un cargo público responda al pueblo.