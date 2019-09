SCJN INVALIDA DECRETO DE REDUCCIÓN DE MAGISTRADOS EN NL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto mediante el cual se reformó un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que redujo de 16 a 14 el número de magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia de ese estado del país.

La mayoría de los ministros concluyeron que se presentaron diversas violaciones al proceso legislativo para la aprobación de dicho decreto, entre otras, que se omitió circular el dictamen correspondiente con la anticipación debida entre los diputados, por lo que no tuvieron oportunidad de analizarlo en condiciones admisibles.

“En el procedimiento legislativo no se dio dispensa del plazo de 24 horas, la reunión de la Comisión se celebró en una hora diferente de la que estaba previsto, no se justificó el sentido de urgencia y, por esa razón, me parece que hay una violación grave del proceso legislativo, que es suficiente para invalidar el Decreto”, explicó el ministro Eduardo Medina Mora.