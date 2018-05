SE AMPARAN EMPRESARIOS CAMARONEROS CONTRA PERIODO DE VEDA

La totalidad de la flota camaronera en el estado de Campeche, interpuso este miércoles ante el Juzgado de Distrito en Campeche la solicitud de amparo para que se resuelva lo relativo a la no apertura de las áreas restringidas por Petróleos Mexicanos a la pesca, informó Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), quien agregó que la respuesta se debe recibir en un plazo de ocho días.

Esto fue en conferencia de prensa en la que estuvo presente el dirigente nacional de la Cámara, Humberto Becerra Batista, donde dio “una primicia”: “ya hicimos el primer paso de las acciones” con relación a las áreas restringidas a la pesca en Campeche.

-Ayer ya presentamos la totalidad de la flota, un amparo para que se nos resuelva la situación, no solo de las áreas restringidas, sino también en contra de las vedas por falta de estudios científicos y por no poder resolver la problemática de la producción pesquera, que cuando iniciaron las vedas estábamos entre 8 y 10 mil toneladas y hoy estamos en el orden de los mil 500 y 2 mil toneladas.

Se indicó que hace 24 años, al iniciarse las vedas, había 500 embarcaciones en el estado de Campeche y la captura ascendía a 8 mil y 10 mil toneladas; hoy se obtienen mil 700 toneladas y “siendo muy exactos, 105 barcos en el estado”.

-Por este estudio y ese manejo de vedas que se han hecho durante 20 años, en lugar de ponernos como 8 mil toneladas y un kilo, nos han dejado con menos tonelaje y embarcaciones, y hoy por primera vez los armadores campechanos solicitamos un amparo para que el juez vea qué está pasando con los estudios y la pesca, qué está pasando en el caso de la Conapesca que tiene la autoridad punitiva, y qué pasa en los diferentes foros de lo que ha estado ocasionando, indicó Francisco Romellón, expresidente de la Canainpesca.

-Se ha peleado mucho con el Inapesca que no miden el factor de Petróleos Mexicanos en el área pesquera y se les ha exigido decir qué impacto es bueno y malo o no pasa nada, en las áreas futuras camaroneras. No nos han dicho nada. Ese amparo es para ver si logramos al menos que se nos diga qué pasa.

Por último, Márquez Zapata comentó que el Diario Oficial de la Federación publicó en octubre del 2016 el decreto de la apertura de 10 mil kilómetros cuadrados a reserva de este estudio que, “al día de hoy, formalmente no se le ha presentado al sector”.