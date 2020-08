¡Se casó la hija del “Potrillo”!

Tras nueve meses de noviazgo y en plena pandemia, la hija de Alejandro Fernández, Camila y Francisco Barbas se casaron el pasado sábado 1 de agosto en la Parroquia San Martín de Porres en Zapopan.

La boda sorprendió a todos debido a que se dio muy rápido y se efectuó en medio de la pandemia del COVID-19.

A través de las redes sociales, los internautas le dedicaron algunos mensajes en donde consideran que fue un acto de irresponsabilidad el haberse casado en tiempos delicados. Algunos se atrevieron a teorizar que la hija de “El Potrillo” está embarazada y ese habría sido el principal motivo para casarse.

Una de las principales quejas fue que la novia no usó cubrebocas, además de que el novio llegó en un caballo a la iglesia.

“Pero porque no se esperaron que se acabara todo esto”, “La novia sin tapabocas como si el coronavirus dijera ‘no, porque es la novia'”, “¿Y la pandemia dónde quedó? Lo que pasa es que para los ricos no existe y pueden pagar sobornos”, “Está embarazada o que prisa” y “Que irresponsables, creen que por tener dinero no les puede dar el virus”, son algunos comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones del programa “El Gordo y la Flaca”.

Alejandro Fernadez se mostró feliz de ver a su primera hija llegar al altar, aunque reconoció que cuando se enteró de la noticia le entró nostalgia al ver las fotos de Camila cuando ella era pequeña.

“Es un día muy especial para todos. Ya me empezaron a volar los pollos”, declaró el intérprete de “Me dediqué a perderte”.

Cabe mencionar que a inicios de este año, la nieta de Vicente Fernández, quien no acudió a la ceremonia, aseguró que estaba enamorada de su ahora esposo, pero que no tenía en mente casarse ya que no se sentía preparada para dar el gran paso.