¡Se dispara precio del huevo!

Ha comenzado a escasear el huevo en mercados y supermercados de la ciudad capital lo que provocará que en las próximas horas se dispare el precio de 60 hasta 65 pesos por reja, así lo confirmó Mirna May Romero, locataria del Mercado Principal “Pedro Sáinz de Baranda.

Hasta este martes por la mañana, el precio de la reja era de 60 pesos aunque también esta cifra representa un incremento debido a que en días pasados la reja se encontraba en 58 pesos.

Advirtió que probablemente éste no sea el último incremento en el precio del huevo pues espera que la situación sea más complicada en las próximas semanas y el precio continúa al alza.

Y es que comentó que así como lo han hecho los campechanos con otros productos como han sido los de higiene, también han comprado huevo en exceso y es que cuando antes vendía alrededor de 20 rejas al día ahora en promedio vende 50.

Mirna May Romero precisó que el huevo es un producto que no puede ser almacenado por muchísimo tiempo por ello exhortó a los campechanos no comprar en exceso para dar oportunidad a más personas tener acceso al producto.