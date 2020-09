Se equivoca quien piense que Morena debe distanciarse de AMLO: Delgado

Mario Delgado, diputado federal y aspirante a la dirigencia de Morena, manifestó que quien piense que el partido debe distanciarse del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está equivocado.

“El Presidente gobierna con la plataforma de Morena. Hay quienes piensan que hay que tomar distancia del Presidente, que Morena debería tener su propio programa, diferente del Ejecutivo. Yo creo que están equivocados”, expuso.

Mario Delgado acusó que hay personas que en vez de llamar a la unidad, buscan denostar y marcar diferencia con el proyecto alternativo de nación.

Indicó que en caso de resultar vencedor en la contienda por la dirigencia nacional de Morena, en el partido debe haber un apego a los principios de no mentir, no robar, no traicionar y apoyar decididamente y sin titubeos al proyecto de AMLO.

Por lo que aseguró, continuarán trabajando bajo esas directrices que solo buscan ayudar al pueblo mexicano.