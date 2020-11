Se filtran imágenes de Ninel Conde con golpes y moretones

En redes sociales se filtraron imágenes de Ninel Conde, presuntamente con golpes y moretones.

De acuerdo a la cantante fueron moretones derivado de golpes que Ninel Conde recibió de Giovanni Medina, a quien demandó por violencia de género.

“Yo no había hablado al respecto de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, porque a mí no me gusta hablar por hablar y por inventar sino con elementos”, señaló en un video en Instagram un día antes de la filtración de las imágenes..

En las imágenes se puede ver a la cantante con moretones en el rostro y el brazo. Es más, cerca a su ojo derecho se le ve un moretón bastante fuerte.

Ante ello, Giovanni Medina salió al frente a defenderse y afirmó que él jamás golpeó a Conde.

“En los 7 años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos ‘moretones’ o coloraciones diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas cirugías estéticas”, dijo Medina en un tuit.

Luego señaló que su equipo legal iba a tomar las acciones necesarias por las “imágenes sin sustento o denuncia directa de alguna persona”, se lee en Twitter.