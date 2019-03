SE FOGUEAN GIMNASTAS EN XX COPA MUNICIPAL YUCATÁN

Los deportistas de Gimnasia Artística del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar), tomaron parte de la “XX Copa Municipal 2019”, organizado por la Escuela de Gimnasia Olímpica EGO, la Asociación de Gimnasia de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, y realizado en el Club de Gimnasio EGO.

Evento donde la delegación campechana participó con 11 atletas en la rama femenil, de las cuales ocho son de la categoría nivel III, en los grupos B, C y D; 3 en el nivel IV en la categoría C y D; y 5 atletas en la rama varonil en el nivel V.

En la rama femenil nivel III categoría “D”, Karolina Cabañas obtuvo sexto lugar en salto y barras, 8vo en viga, 2do en piso (medalla de plata) y 7mo lugar en all around con una calificación de 33.618; Leilani Arellano en la categoría D, en la prueba de salto finalizó en noveno lugar, cuarto en barra, noveno en viga, en piso y también en all around con una puntuación de 31.76.

En la categoría “B” Lili Contreras en salto ocupó el primer lugar, segundo lugar en barras, cuarto en viga, tercer en piso y segundo lugar en All Around con una calificación de 31.766; Alanis Arellano en la prueba de salto finalizó en tercer lugar, cuarto en barras, quinto en viga, cuarto en piso y quinto lugar all around con una calificación de 32.81.

En la femenil nivel III “categoría C”, Dania Arroyo ocupó el noveno lugar en salto, quinto en barra, cuarto en viga, sexto en piso y séptmo all around con una calificación de 33.116; Sofía Herrera quedó en tercer lugar en salto (medalla de bronce), noveno en barras y viga, cuarto en piso y octavo all around con una calificación de 33.071.

Andrea Sonda cuarto lugar en salto, sexto en barras, octavo en viga, sexto en piso y sexto all around con una calificación de 33.766; Sofía Main sexto lugar en salto, cuarto en barras, séptimo en viga, segudo en piso (medalla de plata) y cuarto lugar all around con una calificación de 34.283.

En la femenil nivel IV “categoría C” Paulina Cuevas finalizó en quinto lugar en salto, sexto en barras, séptimo en viga, tercer lugar en piso y séptimo en all around con una calificación de 30.72; Faride Martínez sexto lugar en salto, séptimo en barras, octavo en viga, séptimo en piso y octavo en all around con una calificación de 28.17.

En Nivel “IV D” Goreti Loreto finalizó en tercer lugar en salto, cuarto lugar en barra, viga y piso, y cuarto lugar en all around con una calificación de 29.65.

Mientras que en la rama varonil en el nivel 5 “Grupo C”, Maximiliano Góngora se adjudicó los primeros lugares en todos los aparatos obteniendo seis medallas de oro; Mauricio Góngora Quiroz se adjudicó seis medallas de oro al conquistar todos los aparatos en su categoría.

En el “Grupo B”, Ramsés Eduardo Sáenz Echeverría en manos libres ocupó el segundo lugar, en arzones primer lugar, en salto segundo lugar, primer lugar en barras, primer lugar en barras fijas; Rodrigo Acosta en la prueba manos libres ocupó el primer lugar, en arzones segundo lugar, primer lugar en salto, segundo lugar en barras, segundo lugar en barras fijas y segundo lugar All Around.

Estos atletas que estuvieron acompañados y dirigidos por los entrenadores Esperanza Arteaga y Juan Pablo Martínez. Hay que destacar que de las 11 atletas en la rama femenil, solamente cambiaron de nivel siete atletas: en el nivel III categoría “B” Lili Sophia Miss Contreras y Alanis Arellano subieron a nivel IV categoría “B”.

En el nivel III categoría “C” Sofía Herrera, Andrea Sonda, Dania Arroyo y Sofía Maín subieron al nivel IV categoría “C”; y en el nivel III categoría “D”, la atleta Karolina Cabañas pasó al nivel IV categoría “D”.