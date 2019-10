JUSTIFICADA LA AUSENCIA DE NIÑOS EN DÍAS LLUVIOSOS: SEDUC

Cuando las condiciones climatológicas sean difíciles, la inasistencia de los niños a las escuelas estará justificada, señaló Ricardo Medina Farfán, secretario de Educación, quien aclaró mientras no haya un aviso expreso de suspensión de clases, habrá clases.

-El reporte de asistencia a primarias y secundarias andaba debajo del 60 por ciento, algunas más otras menos y algunas una mayor cobertura, particularmente en la ciudad capital pues el resto de la entidad está funcionando sin ningún tipo de contratiempo.

-Se han dado instrucciones para que las mañanas que lleguen con lluvias o haya condiciones climatológicas no dentro de lo normal, en automático todo el sistema educativo justificará las ausencias y retardos de los infantes, para no meter ningún tipo de presión a las familias.

-Es entendible que algunos padres de familia tengan dificultades para trasladarse o algunos niños por enfermedades previas o malestares respiratorios, no acudan, para no exponerlos –apuntó-. Las escuelas estarán abiertas y se recibirá a todos los niños y los que no lleguen, se ve como justa su ausencia, no es un tema tan complicado.

Medina Farfán enfatizó en la importancia de que haya sentido común, tacto y prudencia de los padres de familia para valorar la condición y si perciben hay riesgo por el traslado, para su salud, lo primordial es conservar la salud, la integridad de los niños; no hay que exponerlos a nada “ y no va a pasar nada”.