SE MANIFIESTAN PADRES DE FAMILIA POR ROBOS EN KÍNDER

Acusando la falta de atención de las autoridades educativas y de seguridad, los padres de familia del preescolar “María Dolores Ramírez Regil” se manifestaron en el plantel exigiendo que se dé fin a los robos constantes que han padecido, pese a contar con un velador, pues afirmaron que afecta su economía, ya que son ellos quienes tienen que pagar por el material que los ladrones se llevan.

“Nosotros tenemos qué pagar, y no es un peso que gastamos a veces son hasta 500 o 600 pesos, nosotros como padre de familia hacemos lo posible para comprar las cosas para nuestros hijos, para que otra persona venga y nos robe”, denunció Laura Chi Chan.

Los padres acusaron que no hay vigilancia, ni a la hora de la entrada ni salida, ni policías que den rondines cuando se acaban las clases para ahuyentar a los ladrones.

“Perjudican a los niños, hemos gestionado las bardas pero creo que la demanda no ha llegado a quienes tienen que llegar, necesitamos luminarias, vigilancia de calidad”, destacó la señora Alexandra Loeza, madre de familia de esta escuela.

Al llamado de los padres de familias asistió el director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Román Alejandro Cuevas López, quien informó que se tiene conocimiento de al menos 45 casos de robo a escuelas registrados de agosto a la fecha.