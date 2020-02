Construcción de viviendas por tren maya, un tema complicado: Espínola

Luego de señalar que lo más importante es el acuerdo que representantes del proyecto del Tren Maya logren con quienes tienen su vivienda colindante con la vía del tren, Ramón Espínola Toraya, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), manifestó no pueden pensar en hacer vivienda si no tienen cuántas se requieren, el monto correspondiente y de qué tipo serían.

-En el momento que nos den la información de cuántas, cómo son, tipo y monto, nos podremos ocupar; los desarrolladores tenemos viviendas en todas las partes cercanas al trazo del tren maya –afirmó-, pero no podemos ni siquiera hacer proyecto porque no sabemos el tipo.

Indicó que cuando quieren desarrollar un proyecto para vender vivienda al público en general, realizan un estudio de mercado, tipo de casa se necesita y en qué zona están.

-En este caso en especial, ellos nos tienen que dar el estudio de mercado –puntualizó-. No tenemos ni idea de a cuántos van a afectar, cómo es la afectación y el tiempo que se va a necesitar… tienen que hacer un estudio de mercado, llegar a un acuerdo con cada derechohabiente, y después entregarlo para entonces hacer un estudio económico, qué terreno nos conviene, qué tipo de vivienda y eso no es fácil. Es un punto que ya planteamos en las reuniones.

-Es un tema complicado al que hay que entrar juntos o no se hará el proyecto del Tren Maya –manifestó.

Espínola Toraya señaló se habla de 300 viviendas y los desarrolladores han construido un mil, mil 500 al año, por lo que opinó no sería competencia “ni de los yucatecos”, pues 500 casas las hace cualquier constructor de Campeche.

Por último, apuntó serían viviendas cuyo costo oscile entre los 500 mil y 1.5 millones de pesos.