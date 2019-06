SE TIENE 68 MDP DEL ESTADO PARA VIVIENDA: CODESVI

Se cuenta con 68 millones de pesos para el Programa Estatal de Vivienda, informó el director de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), Oswaldo Sierra Villajuana, aunque está aún pendiente la parte federal para poder beneficiar a más personas, esperando que no se demore la respuesta de la federación.

“Continuamos las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, para apoyar a más personas en los diferentes programas, sobre todo en el de mejoramiento y ampliación de vivienda, el cual tiene mayor demanda, contamos con 68 millones de recurso estatal pero hace falta más para cubrir las necesidades que las familias tienen”.

Reconoció que han sido gestiones muy difíciles debido a que los recursos son escasos, sin embargo, con recursos estatales han buscado ofrecer los mismos beneficios a la población.

“Traíamos buenas expectativas en materia de vivienda pero realmente nos está costando mucho gestionar, aun no tenemos claridad y la gente se acerca, hay mucha demanda, sabemos que en el estado adquirir una vivienda es un sacrificio, que se recurre a los créditos pero el hecho de que no haya recursos pues complica todo”.