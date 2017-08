SECCIÓN 22 SE NIEGA A INICIAR CLASES ESTE LUNES

En su asamblea plenaria, la Sección 22 de Oaxaca decidió la madrugada de hoy no regresar a clases el próximo lunes, como lo contempla el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este acuerdo será discutido hoy en la Asamblea Estatal, que es el máximo órgano de dirección del magisterio disidente.

El próximo sábado, la Sección 22 llevará su propuesta a la Asamblea Nacional Representativa, que se hará en las instalaciones de la Sección 9 en la Ciudad de México.

Con esto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidirá si otras entidades como Guerrero, Chiapas y Michoacán se suman al acuerdo que trae Oaxaca.

“De no cumplirse los acuerdos y las demandas tenemos nuestra asamblea estatal, pero la asamblea plenaria decide efectivamente el no regreso a clases mientras no se cumplan los acuerdos”, expuso en entrevista Eloy López, líder de la Sección 22.

El dirigente afirmó que el magisterio disidente no le teme a los descuentos que les pudiera aplicar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Agregó que por el momento no tienen una fecha precisa sobre el inicio del ciclo escolar 2017-2018.