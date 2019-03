SECRETARIOS DE OCHO ESTADOS ANALIZARÁN VIABILIDAD DE ZONAS ECONÓMICAS

Luego de señalar que el tema de las Zonas Económicas Especiales es para el Estado de Campeche, un tema apremiante, y que es la culminación del programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo que los gobiernos estatal y federal lanzaron hace dos años y medio, el secretario de Desarrollo Económico, Domingo Berzunza Espínola, indicó en el caso de Campeche había dos cartas de intención de inversión para nuestra entidad por un monto de 160 millones de dólares, una de ellas por una empresa naviera, que podría no realizarse si se suspende en definitiva.

Asimismo, informó que el próximo lunes, los secretarios de Desarrollo Económico de las ocho entidades federativas que participan en la instalación de siete Zonas Económicas Especiales en el país, se reunirán en la Ciudad de México para realizar un análisis de su viabilidad y presentarlo al Gobierno Federal.

En conferencia de prensa en el Salón de Gobernadores del Palacio de Gobierno, en la que dio a conocer el programa de apoyo a los comercios que se ubican en la avenida Central de esta ciudad, donde se construirá un paso vehicular, Berzunza Espínola puntualizó que las Zonas Económicas Especiales, son fundamentales para la viabilidad del proyecto del Tren Maya, que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó categórico que ningún tren turístico representa viabilidad económica por si solo, requiere del transporte de carga.

-El proyecto de las ZEE representa para Campeche una inversión de más de 3 mil 600 millones de dólares y una generación de más de 50 mil empleos, en una prospección de beneficios a 20 años –recordó y agregó que el gobierno de Peña Nieto decretó siete ZEE en el Sur-Sureste del país, en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Puntualizó el proyecto tiene un andamiaje legal especial y fue un proceso largo de diseño e implementación pues se buscó dar la certeza jurídica a inversionistas y que no estarían a merced de cambios e ideas de una administración a otra.

Señaló, recibió la notificación de manera “extraoficial” o “económica” en reunión del titular federal y su secretario ejecutivo, en su carácter de presidente de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, la intención de cancelar el proyecto por esa oficina y le pidieron informar a sus homólogos que se entraba en una fase de suspensión de trámites hasta que las diversas dependencias de la Secretaría de Hacienda, involucradas, pudieran tener una evaluación y análisis a “mayor profundidad”.

Por ello, el próximo lunes se reunirá todos en las oficinas de la Asociación para integrar un análisis amplio y detallado de todos los dictámenes hechos en las 7 ZEE, argumentando y explicando la necesidad de que existan en cada entidad federativa.

-No tenemos una justificación de por qué se habría de dar la cancelación del proyecto, pero se comentó que ese número de zonas pudiera “pulverizar” la inversión, lo que los estudios hechos demuestran no es así al tiempo que destacó es la estrategia de diversificación europea que ha funcionado y se ha cuidado que un área económica, no compita con otra, se complementen y permitan el desarrollo.

Afirmó no es un modelo nuevo pues hay más de 4 mil zonas económicas especiales en el mundo-

-Consideramos tenemos los argumentos suficientes y existe la evidencia documental, estadística y económica para dar viabilidad al proyecto y entraremos en un proceso de dialogo, pues es instrucción del Gobernador transitar por este periodo a través del diálogo.