SECTOR TURÍSTICO, EL MÁS CASTIGADO EN EL PAÍS

El sector turístico ha sido el más castigado en el país por la actual administración federal, pues no solo canceló el Consejo de Promoción Turística que tenía México, sino que los recursos que se destinaban para la promoción del país, más de 6 mil millones de pesos, se destinaron al proyecto del Tren Maya, señaló Jorge Manos Esparragoza, secretario de Turismo del Gobierno del Estado durante su comparecencia ante integrantes de la LXIII Legislatura para ampliar el contenido del IV Informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal, y disipar toda duda que pudieran tener sus integrantes.

Indicó, los secretario estatales de Turismo no están de acuerdo con esta medida que influye drásticamente en la promoción del país, pues no solo se canceló la inversión para el presente año, también para el 2020.

-Lo que es una realidad es que urge se avance en el proyecto del Tren Maya, pues ha sido muy fuerte la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México y la bolsa económica que tenía para difusión nacional e internacional era de 6 mil 500 millones de pesos, y toda la bolsa se la llevó el Tren Maya.

-Hay 27 Estados del país que no están de acuerdo. Ya cerró por completo la difusión, ya no podemos realizar campañas ni promoción. Pero la ausencia de recursos no será solo en el presente año; ya se dijo que para el 2020, todos los recursos que podrían ser para promoción turística, se irán para el proyecto del Tren Maya.

-La Comisión de Turismo a nivel federal ya quitó todo apoyo al sector turístico, no habrá más nombramiento de “Pueblos Mágicos”, sólo serán 21 y todo se ira para dicho proyecto. Con esto, el sector turístico ha sido el más castigado por la actual administración federal.