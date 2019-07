SEDESYH ARRANCA PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh) abre este lunes una convocatoria de micro crédito y cierra el 9 de agosto, programa que ayudará a la economía familiar y viene con apoyos que van desde los cinco mil hasta los 10 mil pesos, para la realización de alguna actividad económica, informó su titular Christian Castro Bello.

-Algo que ayude a la economía de sus negocios, a la economía familiar. Se entrega e irán devolviendo cada 14 días y después podrán adquirir uno más por siete mil pesos y, finalmente, de 10 mil pesos –destacó recordó que en el 2018 este programa tuvo un presupuesto aproximado de poco más de 5 millones de pesos.

Indicó para este año tendrá un incremento de 700 mil pesos y agregó el año pasado se apoyaron a mil 42 familias y, en esta ocasión, se llegue a un mayor número.

Destacó los trámites se pueden hacer directamente en la Secretaría a su cargo, y hay una ventanilla en Ciudad del Carmen, al tiempo que informó este lunes personal de la dependencia visitará las Juntas Municipales, todas las cabeceras, dar a conocer el programa y recibir las peticiones de la convocatoria.

-El programa de llama Microcréditos, y esperemos haya más beneficiarios que el año pasado pues ayuda a la economía familiar, beneficia a los que tienen un pequeño comercio y es claro que el Gobierno del Estado tiene un compromiso con ellos –manifestó.

Destacó no hay requisitos, no se piden avales, garantías o condiciones, el único “candado” es que no tengan ningún crédito o adeudo, en este caso, con Bancampeche, y es un programa muy flexible que ayudará a las familias campechanas, es un programa abierto para todo el Estado.