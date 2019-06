SEDUC NO PONDRÁ FALTAS DE INASISTENCIA POR LLUVIAS

Aunque por lluvias no se suspenderán las clases, será decisión de los padres de familia llevar a sus hijos a la escuela, y no se les pondrá falta en caso de no asistir, informó el Secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, destacando que estos días de precipitaciones dejaron afectación en dos planteles.

“Siempre que hay este tipo de lluvias, nosotros no aplicamos ninguna falta como medida académica que afecten a los chicos, entonces invitamos a los papás que ellos ponderen las condiciones pues en términos generales la operatividad de las escuelas está abierta, en condiciones de recibir a los alumnos”.

Dijo que todas las faltas son justificadas, aunque con el mejoramiento en las condiciones del tiempo este lunes se reanudaron las clases con la menor inasistencia.

“Hoy reanudamos actividades en todos los planteles salvo en esos dos donde suspendimos actividades porque en el jardín de niños tiene que haber una limpieza profunda, el agua llegó al interior de las aulas”.

Dijo que en el caso del plantel de primaria se está atendiendo una barda que estaba en riesgo pues con la lluvia de este domingo y lunes continuó cayendo el material de construcción, y para evitar riesgos a los niños se afinarán detalles de construcción.