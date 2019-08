SEDUC PUEDE PROCEDER LEGALMENTE POR CHROMEBOOK NO DEVUELTA

La Secretaría de Educación está facultada para proceder legalmente en contra de los padres de familia que se resistan a devolver la computadora tipo Chromebook que le fuera entregada a su hijo en comodato como parte del programa Tecnología e Innovación en las Aulas que se impulsa en coordinación con Google For Education, al existir un contrato firmado por los tutores en el que se comprometen a regresar el equipo al concluir los estudios del beneficiario, así lo indicó el Secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán.

“Hemos tenido sobre todo casos de daños y reportes de pérdida, de los 15 mil equipos que fueron entregados no tenemos ni siquiera 150 dañados o que se hayan perdido, específicamente pérdidas no llegamos ni a 80, pero al existir un contrato por supuesto que se puede proceder”.

Explicó que una de las características del Sistema Chrome permite una administración central del equipo, lo que permite que al ser extraviado se pueda bloquear y nadie lo puede usar, lo que desalienta cualquier interés de robo.

“Al incorporarse un estudiante a un plantel se firma un contrato de comodato con sus padres porque ellos entran siendo menores de edad, ahí se establece el mantener en buen estado el equipo, de presentarlo para sus acciones de mantenimiento cada vez que hay receso de verano, así como su devolución oportuna al concluir sus estudios el joven”.

Ricardo Medina sostuvo que es prácticamente imposible que se regalen los equipos a cada generación de estudiantes, pues es una inversión importante que no podría realizarse cada año.

“No se pueden regalar estos equipos, no habría recursos para que cada año se estén otorgando un volumen tan importante, son más de 15 mil computadoras para beneficiar tanto a alumnos como maestros, se cubre el 42 por ciento de todos los estudiantes de bachillerato”, concluyó.