Seduc: Tres mil alumnos no tienen acceso a Internet

Luego de reiterar que no hay fecha para el retorno a clases ante los contagios de COVID-19 que hay en la entidad y que no se ha determinado si las clases serán en línea o presenciales, el secretario estatal de Educación, Ricardo Koh Cambranis, dijo que solo el 15 por ciento de los educandos no tiene acceso a internet, porcentaje que estimó representa alrededor de tres mil alumnos de los 192 mil que indicó hay registrados y que se ubican en los municipios de Calakmul, Candelaria y Hopelchén.

Agregó los padres de familia y maestros recibirán puntualmente toda la información necesaria para que estén pendientes, por medio de la página de la Secretaría, y sea “una información correcta”.

-No hay fechas ahorita tan es así que en la última reunión que tuvimos con la Secretaría no se ha dado a conocer ni siquiera el calendario escolar, y esto el secretario de Educación lo decía claramente; hemos hablado de varias fechas, se hablaba en un principio del primero de junio, luego del primero de julio, luego 10 de agosto. No podemos ahorita dar una fecha exacta porque la contingencia aún no va a la baja.

-Tenemos que esperar a que los expertos, en este caso la Secretaría de Salud, nos den una fecha exacta para poder hacer el calendario escolar y poder trabajar en base a una fecha exacta y determinar si va a ser a distancia o presencial. Hay un censo que se ha estado haciendo y tenemos aproximadamente un 15 por ciento de alumnos que no tienen internet; son con los que estuvimos trabajando a través de cuadernillos que se les hicieron llegar, y tenemos esa problemática.

-Estamos hablando de 192 mil alumnos, estamos como unos 3 mil o un poquito más de alumnos que tenemos con ese problema; parte están en Candelaria, en la frontera; parte en Calakmul y en Hopelchén, en algunos lugares… son los lugares que hemos detectado que hay esta situación.