SEDUC VIGILARÁ QUE COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA CUMPLAN CON TAREA

Es importante que los padres de familia que integren los Comités encargados de la atención de los planteles educativos, conozcan las reglas de operación y las acciones que deberán realizar, pero sobre todo “antes que nada se busque la seguridad de lo que se realice” y “se cuiden las condiciones técnicas que regulan todo lo relacionado a la construcción de la infraestructura educativa”, porque es lo más importante, señaló Ricardo Medina Farfán, secretario de Educación del gobierno del Estado.

Indicó que sumarse a las políticas que se establezcan no significa no hacer observaciones ni consideraciones y agregó la dependencia a su cargo trabajará en la sensibilización de los padres de familia una vez establecidos los Comités para que no solo conozcan las reglas para un uso transparente de los recursos “sino que cumplan con estándares de seguridad” porque no se trata de cualquier tipo de obra o de infraestructura sino que serán obras que estarán al uso de niños y jóvenes, y no debe haber ningún riesgo para su integridad.

Insistió en la importancia de la capacitación a los padres de familia y que las reglas sean claras, porque en caso de no funcionar o tener resultados óptimos, los padres de familia no irán a la Ciudad de México a externar su inconformidad, lo harán ante las autoridades estatales.

Consideró se trata de un voto de confianza hacia los padres de familia, empero, es importante tener reglas claras y darles capacitación, para que sea algo exitoso.

-La próxima semana nos reuniremos todos los Secretarios de Educación pues fuimos convocados por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, para la presentación detallada del programa.