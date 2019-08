SEGURIDAD, ECONOMÍA, SALUD DEBEN IMPULSARSE EN QUINTO AÑO DE GOBIERNO

Seguridad, atracción de inversiones, sectores productivos, agropecuario, pesquero y forestal, así como salud y turismo, son de los temas importantes a impulsar con mayor fuerza en el quinto año de la presente administración estatal, consideró Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

-Hay varios temas importantes, no me gustaría dejar a un lado a ninguno, pero me parece que el tema de la seguridad en primer lugar la debemos de mantener, llevamos prácticamente 4 años mencionando que Campeche, es de los estados más seguros del país, porque esto da tranquilidad a sus ciudadanos –destacó y agregó en segundo lugar estaría la atracción de inversiones, que se vinculan, pues los empresarios siempre buscan que a donde lleguen, haya un clima de tranquilidad y paz.

-Otro tema sería el económico, pues hoy escuchamos que una empresa instalará su plante en Campeche; que siga la actividad petrolera, que sigan llegando los contratos de Petróleos Mexicanos a Carmen y se retome la dinámica que se tenía en muy buena medida pues genera empleos.

Méndez Lanz enfatizó no se puede dejar de lado al sector agropecuario, pesquero, forestal, el medio ambiente porque pueden servir para que vengan más empresas a instalarse e invertir como y generar riqueza, así como el tema de salud.

Por otra parte, sobre el cumplimiento a las recomendaciones hechas para evitar la sobre explotación de arena y tala de mangle, manifestó las autoridades federales deben tener una normatividad más estricta, rigurosa porque “a fin de cuentas crece más la población, va avanzando sobre áreas naturales y van devastando áreas”.

Comentó se llegó hasta el propietario en el caso de Champotón, y se buscan medidas de mitigación para resolver el problema aunque indicó no es solo este tema pues no solo los diputados locales deben trabajar en ello, sino la instancia federal, las autoridades del ramo y en conjunto, delinear el nuevo reglamento para el manejo de las zonas naturales, y buscar que el impacto sea el menor posible y que se tengan alternativas para mitigar el daño, que en ocasiones es severo.

Más adelante, confirmó las fechas para la glosa del IV Informe de Gobierno, los días 12, 13 y 14 de agosto, con lo que concluirá el análisis de ese documento y dar una opinión de su contenido y lo que hace falta y qué sugieren los legisladores locales podría sacar adelante el Ejecutivo estatal.

Aseguró los diputados ya tienen en sus manos un ejemplar del IV Informe para su revisión, análisis y discusión sobre algunos puntos que se abordarán durante las diferentes comparecencias, realizar preguntas para disipar dudas y enriquezcan la información con que cuentan y apoye el inicio de un nuevo año administrativo y combatir rezagos.