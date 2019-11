SELENA GÓMEZ ANUNCIA FECHA DE LANZAMIENTO DE NUEVO DISCO

Selena Gómez ha decidido dejar atrás todos los malos recuerdos que la llevaron a internarse nuevamente en un centro de rehabilitación a principios de año, hecho que la obligó a ponerle un alto a su carrera artística.

No solo ha vuelto con fuerza y con un nuevo tema musical bajo el brazo: ‘Lose you to love me’. También -y luego de más de 5 años- lanzará una nueva producción discográfica.

A través de su cuenta de, la cantante de 27 años reveló a sus fans la tan esperada fecha: 10 de enero del 2020. El disco llevará como nombre ‘SG2’, y contará con un repertorio de 13 canciones.

“Ahora puedes reservar mi nuevo álbum, el 10 de enero de 2020. Este álbum es mi diario de los últimos años y no puedo esperar a que lo escuches. Título, arte y lista de canciones próximamente”, dijo en Twitter. El material ya puede ser pre ordenado en las principales plataformas digitales.