SELENA GOMEZ REGRESA IMPACTANTE A LOS ESCENARIOS

Selena Gomez apareció en la alfombra roja de los American Music Awards sola, sin The Weeknd con el que solía posar en las últimas ocasiones y con el que ha roto su relación. Y sin Justin Bieber, su eterno enamorado con el que parece que acaba de retomar su relación.

Allí apareció ella, sin nadie a su lado, pero impactando con nuevo look. Como dijo su peluquero, artífice de su nuevo look ‘Nirvana blonde’. Rubio platino con raíces negras. Así de impactante es su nuevo look que acompañó con un mini vestido de cuero de Coach, alejado de los largos vestidos más clásicos a los que nos tenía acostumbrados en este tipo de eventos.

Viene con fuerza tras recuperarse de su transplante de riñón y su imagen lo confirma. Esta era su primera actuación después de un largo año de montaña rusa emocional.

Apareció en el escenario con un look muy noventero con mini vestido lencero blanco y sneakers blancas. Y todo para interpretar su último single, Wolves que muchos de sus fans han interpretado como un testimonio personal de su lucha contra la enfermedad.