Semáforo “verde” no es para andar “como si nada”en la calle: IET

Solo el 75 por ciento de las unidades que brindan el servicio de transporte público urbano pueden circular; los concesionarios no tienen autorización para un mayor número, aseguró el director del Instituto Estatal del Transporte, Juan José Castillo Zarate, quien indico el semáforo epidemiológico en color verde es para medir la evolución de la pandemia, no para “andar como si nada ocurriera”, lo que señaló mucha gente confunde.

-Ya hay niños en la calle por todos lados, lo prudente es evitar este tipo de situaciones y tomar las mismas previsiones, esperar unos 15 días mientras no haya una reactivación en temas como escolares, mientras no hay clases; no deberían salir los niños con la frecuencia que se hacía antes, la recomendación es esa.

Señaló también se han sancionado 57 unidades de taxis por llevar un pasaje en el asiento del copiloto, algunos retirados de circulación, algunos detectados por él, y se manda llamar el conductor y al concesionario.

Castillo Zarate puntualizó no hay fecha para que todo se trabaje al cien por ciento, ésta la dará el tema de la pandemia, de cómo evoluciones y si la secretaría de Salud considere debe hacerse, dará las indicaciones para los transportistas, “mientras, seguimos igual”.

Por último, aseguró ya se notificó a los patrones y presidentes de las agrupaciones que brindan el servicio de transporte público, que si su tarjetón se venció durante la contingencia sanitaria, no tendrán problema alguno ni los “corretearán” para que puedan ir y resellar o renovar, periodo que finaliza en diciembre próximo a fin de que puedan capitalizarse y hacer el trámite.