SENADOR REPUBLICANO NO QUIERE A TRUMP EN SU FUNERAL

John McCain, senador republicano que sufre cáncer en el cerebro, instruyó a sus familiares para que Donald Trump no asista a su funeral.

De acuerdo al The New York Times, el senador quiere que a su funeral acuda el vicepresidente Mike Pence, luego de que el republicano no profese con las políticas del mandatario, así como con su manera de llevar las relaciones exteriores.

De acuerdo al diario, la familia del senador tiene previsto que las exequias de McCain se lleven a cabo en la Catedral Nacional de Washington.

Cabe recordar que pese a los esfuerzos médicos, la situación de John McCain no mejora, por lo que su círculo cercano se prepara para su muerte.