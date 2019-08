SEPLAN TRABAJA EN ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Ramón Arredondo Anguiano, secretario de Planeación del Gobierno del Estado, aseguró ya se trabaja en las adecuaciones del Plan Estatal de Desarrollo (PED), para armonizarlo a las nuevas directrices que el Gobierno Federal establezca en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Indicó la planeación tiene que ser dinámica, no puede ser un proceso estático, debe estar en constante evaluación y someter al escrutinio público.

“Con esta acción sabemos qué funciona y qué no y cambiarlo”, puntualizó y añadió este aspecto es un principio fundamental de la planeación y el desarrollo.

El funcionario estatal apuntó que aunque tiene una vigencia establecida debe revisarse y en el caso de Campeche, debe hacerlo sobre todo porque hay un cambio de Gobierno Federal.

Dijo, la primera etapa fue del primero de diciembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016.

“Del 2016 al 2018 empieza a ver qué funciona y qué no”, explicó.

Aseveró que en 2018 se hizo una revisión sin modificar el Plan, pero fue de manera interna en las claves presupuestales “porque hay líneas de acción que no correspondían y había acciones que hacían las dependencias y no estaban como líneas de acción y no se les podía asignar presupuesto”.

“Hoy viene la etapa más importante pues se presenta de manera paralela con el cambio de Gobierno de la administración Federal”.

“Por ley nos tenemos que alinear pero como la misma planeación es cambiante, nos tenemos que apegar a las recomendaciones que hacen los organismos especializados”, enfatizó.

“Los organismos internacionales en este caso, nos están marcando el paso a seguir como es la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo utilizando la Agenda 20-30”, y puntualizó se trata de una obligación mundial, nadie puede quedarse fuera.

Por último, precisó 180 países firmaron esa Agenda, entre ellos México, lo que hace sea la primer obligación y, posteriormente, por el cambio de Gobierno Federal.