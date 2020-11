Hay preocupación en el sector empresarial por el pago de aguinaldos

Todas las obligaciones que tiene cualquier ciudadano, cualquier empresario, en materia económica, de tributación, es muy difícil cumplir y el tema de los aguinaldos va incluido, y será difícil para el sector empresarial pagar esa prestación merecida y establecida en la ley, manifestó Víctor del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC).

-Habrá quien no pueda, no porque no quiera pagarlo, pero hemos tenido gran parte del año con una situación terrible y muchos negocios tuvieron que cerrar porque así lo marcaba la ley por el problema sanitario, y no han tenido los ingresos necesarios… hay quienes han tenido que cerrar, recortar personal y también quienes han hecho el esfuerzo de mantener su plantilla laboral a pesar de haber cerrado o no tener ventas –indicó.

El líder del sector privado en Campeche mencionó que harán su mayor esfuerzo para cumplir con esta tributación, pero “hay preocupación y está muy complicado” por lo que “habrá quien no pueda hacerlo” y buscará llegar a un acuerdo con el personal.

-No hay culpables –afirmó-. Tiene que haber un diálogo para evitar pleitos, pues a nadie le convienen y tratar que esto se lleva al mejor término; habrá quien cumpla, pero de igual manera quien no pueda –insistió y consideró ayudaría el que los empresarios reciban el pago de proveeduría y trabajar coordinadamente.