SERGIO MAYER EVADE RESPONSABILIDAD SOBRE PRESUPUESTO DE CULTURA

El diputado Sergio Mayer literalmente se lava las manos y deja la responsabilidad de recuperar algo para el presupuesto de cultura de 2019, en el Ejecutivo federal. “Lo que ellos entiendan o interpreten ya no me corresponde a mí, yo tengo que dar a conocer mi idea, mi concepto, mi trabajo y hacerles ver la importancia. Si no lo ven o si ellos deciden que hay otras prioridades eso es un tema que ya no depende de mí”, advierte el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Aun con la división de poderes, Mayer tiene claro que la palabra del Presidente será la que termine por definir el futuro del sector que ha visto menguada su partida desde hace por lo menos cinco años.

Este sábado llegará al Congreso el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el diputado espera que al menos, la cantidad asignada para cultura no siga sufriendo descalabros: “el simple hecho de frenar las disminuciones a los presupuestos ya va a ser un avance”, dice.

En los dichos de Mayer se lee cierto desacuerdo: “Somos conscientes que estamos en una época de crisis, en épocas de austeridad y que los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, nuestro Presidente… debemos apoyarlos desde el Legislativo, pero yo estoy convencido de que no puede haber, no podemos tener una cuarta transformación si no van de la mano con la cultura, no podemos hablar de una revolución o de una transformación en un país si no van de la mano con la cultura y ése es el mensaje que queremos mandar para que se entienda y ser muy claros”.

Y es que la palabra de Mayer podría quedar empeñada de darse nuevamente un retroceso en el dinero que la cultura reciba en el primer año de la administración lopezobradorista. Mayer afirmó que para el nuevo gobierno la cultura sería una prioridad y dejaría de ser un “producto accesorio”. El júbilo llegó al punto de que se reunió con diferentes sectores artísticos donde les prometió que trabajaría para mejorar las condiciones del sector y les conminó a presentar proyectos.

Mayer piensa que el presupuesto que la cultura tendría que estar recibiendo en 2019 sería del orden de los 22 mil millones de pesos.