SFP: BARTLETT NO COMETIÓ IRREGULARIDADES

La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, rechazó que la SFP proteja o blinde a persona alguna y señaló que el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, no cometió irregularidades por conflicto de interés y enriquecimiento oculto durante su gestión y por tanto no debe ser sancionado.

Indicó que en todos los casos actúan conforme al marco normativo aplicable.

En conferencia de prensa, manifestó que el funcionario sólo puede ser investigado por sus actividades realizadas desde el primero de diciembre de 2018, fecha en que comenzó cargo.

La funcionaria dio a conocer las conclusiones de las investigaciones realizadas, tras las denuncias presentadas por conflicto de interés contra Bartlett Díaz.

La titular de la SFP puntualizó que la Secretaría a su cargo no actúa por consigna y se maneja con plena autonomía e independencia.

Explicó que Manuel Bartlett y Julia Abdala son pareja pero no viven juntos y por tanto no hay concubinato y titular de la CFE no tenía obligación legal de incluir los bienes de ella en su declaración patrimonial.