SHAKIRA CANCELA CONCIERTOS, TIENE DAÑOS EN CUERDAS VOCALES

La cantante colombiana Shakira aplazó la parte europea de su nueva gira hasta 2018, por una hemorragia en las cuerdas vocales, anunció el martes su promotor Live Nation, que ya había anunciado la anulación de los primeros conciertos.

“Por orden médica, las fechas de la gira de Shakira El Dorado World Tour en Europa son aplazadas hasta 2018”, indicó en un comunicado Live Nation, afirmando que la cantante necesita “curarse debidamente antes de retomar su gira mundial y evitar toda herida adicional”.

En el mismo sentido, la colombiana se sinceró en redes asociales: “A mis fans y amigos, estos últimos meses los he dedicado a ensayar mi gira. Sin embargo, días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. A fines de julio, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha”.

A quienes tenían entradas para los recitales, el promotor dijo que el viernes podría ofrecerles más detalles sobre las nuevas fechas y las diferentes opciones propuestas.