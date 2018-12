SI COMUNA NO ACATA RECOMENDACIONES TURNARÁN CASO A DIPUTADOS: CEDH

Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Campeche, advirtió que si alguna autoridad municipal se niega a aceptar y resolver una recomendación de ese cuerpo colegiado, se ejercería la facultad que tiene para hacerlo comparecer ante el Congreso del Estado para explicar por qué razón no se aceptó si se acreditaron las violaciones.

En entrevista sobre el avance de la denuncia que presentaron trabajadores del Ayuntamiento de Campeche en contra de la actual administración municipal, Renedo Dorantes indicó realizan la investigación correspondiente y se piden los informes relacionados con el caso para determinar qué es lo que van a resolver sobre el particular.

-El que se ha acercado es propiamente el Sindicato. Estamos siguiendo el trámite y la queja que siguió al respecto; recabamos las pruebas de acuerdo con la denuncia que se hace de los hechos, hacemos la investigación correspondiente y esa propiamente vienen de los informes de la propia autoridad que se le solicitan.

Enfatizó lo que resguarda la Comisión es no se violen los derechos humanos, esto amen de las gestiones que los quejosos hagan ante la autoridad laboral para resolver si fue o no justificado ese despido o cese que pudiera haber habido.

-Si procede, se hace la recomendación para que se tomen medidas y se respeten esos derechos en cada caso particular.

-Las resoluciones, las recomendaciones que emitimos no son vinculatorias, no son obligatorias pero tenemos facultad que en esos casos que no se aceptan, hacer comparecer ante el Congreso a las personas para que digan cuál es la razón por la que no se aceptó la recomendación en donde hemos demostrado que son comprobadas, se ha acreditado la violaciones que se han hecho a derechos humanos y tendrán que explicarlo ante el Congreso.

Aseguró no se han presentado casos, todas las recomendaciones se han aceptado, “incluso los Ayuntamientos que eran más reacios, se han adaptado a ello y han hecho las reformas correspondientes”.

-No creo que haya necesidad de llegar a ese extremo, pero si se llega, no solamente que se acepten, sino que se acaten, que se apliquen.

El funcionario estatal afirmó hasta el momento se han acatado todas y agregó hay en trámite más que el año pasado, pues la Comisión tiene en estos momentos, 305 quejas y 924 legados en trámite de investigación. Este año se han emitido 35 recomendaciones, la más recomendada es Seguridad Pública con 16, Fiscalía con siete, al Ayuntamiento de Calkiní, 4, tres para hopelchén, entre otras.

-Se están acatando incluso las de Campeche que ya hay una, se están acatando, se están mandando los informes que estamos pidiendo oportunamente, para que podamos determinar lo que corresponde.

Finalmente, señaló que aunque hay un plazo muchas veces la autoridad no cumple y solicita una prórroga, sobre todo cuando se trata de trámites ministeriales y de acuerdo con la ley les concedemos esa prórroga de un máximo de 30 días y “si no contestan, damos por presuntivamente ciertos los hechos”.