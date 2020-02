Si debe bloquearse el paso a Quintana Roo, se hará: CMIC

“Como empresarios y como campechanos, los industriales de la construcción, nos sumamos a la defensa que encabeza el gobernador Carlos Miguel Aysa González, con toda firmeza y no creo que haya algún campechano que no lo haga. No estamos dispuestos a que se nos quite ni un centímetro, ni un milímetro de territorio”, aseguró Edgar Curmina Rodríguez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Lamentó que Quintana Roo realice estas acciones, pues no solo afecta a nuestro Estado, también a Yucatán.

-La CMIC respalda absolutamente en esta lucha, cuenta con nosotros y lo que tengamos que hacer, los recursos que tengamos que utilizar para defender nuestro territorio –afirmó e indicó que el llamado que haga el mandatario campechano ya sea para bloquear carreteras y evitar el paso de productos a la vecina entidad, se hará.

Consideró, es posible que como resultado del conflicto que inició Quintana Roo, se presente un estallido social.

-A nadie le gusta que se metan a su casa y te quiten un pedazo de terreno y es un terreno que a Campeche le corresponde legal, política y ancestralmente y no estamos dispuestos a ceder. Yo creo no hay campechano que no vea con buenos ojos la defensa de ese territorio… espero no se llegue a ese nivel, pero si es así, estamos dispuestos a estar con el Gobernador encabezando la lucha que tiene.

Señaló es una “necedad” del gobierno de Quintana Roo este conflicto, al tiempo que reprobó la actitud que mantiene Quintana Roo e indicó que “aunque somos vecinos, primero lo nuestro”.