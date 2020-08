Si todos están de acuerdo, se podría renovar el pacto fiscal: AMLO

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si existe consenso entre los mandatarios se propondría una iniciativa para actualizar el acuerdo de contribuciones y entrega de participaciones federales. Esto luego de la petición de un grupo de gobernadores, en la reunión de la Conago, para renovar el llamado pacto fiscal.

Recordó que el Acuerdo de Coordinación Fiscal que se generó en la época del gobierno de José López Portillo en los años ochenta, se ha ido modificando en su fórmula para sumarle factores como pobreza, desarrollo, población y aportación al PIB. Esto puede actualizarse, dijo, aunque todos deben estar de acuerdo.

“Si los gobernadores actuales se ponen de acuerdo para revisar la formula y nos dicen ahora queremos que la distribución se haga de esta manera yo no me opongo, pero objetivamente, realistamente los que vayan a recibir menos no van a estar de acuerdo, entonces no puedo obligar yo a ningún gobernador”, afirmó.

Señaló que hay estados que hasta el 95 por ciento de su presupuesto se compone de participaciones federales y otros que cuentan con ingresos propios por impuestos locales como predial, nómina o turismo. En el caso de la Ciudad de México, la mitad de su presupuesto anual es de ingresos propios.

López Obrador garantizó la entrega de participaciones federales a todas las entidades en tiempo y forma y el respaldo del gobierno federal para obra pública.