Sia evitó que Maddie Ziegler viajara con Harvey Weinstein

La cantante australiana Sia reconoció que la bailarina Maddie Ziegler fue invitada por Harvey Weinstein, uno de los mayores depredadores sexuales de la industria, a viajara con él.

En una entrevista para el Show de Zach Sang, relató que el productor, la invitó a tomar un vuelo con él, cosa que a Sia no le pareció.

“Pensé que una buena manera de mantenerla a salvo era seguir haciendo proyectos para ella y, por lo tanto, la mayor parte del tiempo estuvimos trabajando juntas […] la mantuve fuera de un avión en el que Harvey Weinstein intentó llevarla”, declaró.

“Sé que hay momentos en que mi percepción realmente ha marcado la diferencia, como mantenerla a salvo […] Sí, eso fue realmente asqueroso […] Cuando la invitó, fue cuando tuve que llamar a Melissa [madre de Ziegler]. Sólo dije: ‘Por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas’”, contó la australiana.

Cabe recordar que son diversas las mujeres que han sufrido acoso y agresión sexual de Harvey Weinstein.