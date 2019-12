SIENTO FRUSTRACIÓN: PANCHITO HORTA

Tras la derrota sufrida en Puebla hace un par de semanas ante Emmanuel “Vaquero” Navarrete en la pelea por el título mundial de la división peso súper gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el púgil campechano Francisco Horta salió a dar la cara ante los rumores de que estaba grave, hospitalizado y que incluso se requerían donativos para pagar una operación.

“Estoy aquí para desmentir algunas situaciones de las que me he enterado en los últimos días, de supuestas noticias que he visto en los medios, diciendo que estaba grave, que hasta me operaron, inclusive que estaban recaudando dinero para cubrir una operación. Yo solo estuve alrededor de tres horas en el hospital por protocolo de seguridad”, aclaró.

“Desafortunadamente durante la pelea tuve un par de costillas fisuradas, lo que me impidió continuar con el combate, pero aquí estoy frente a los medios para agradecer a toda la gente que me ha apoyado, que me ha seguido, que ha estado cerca de mí, y agradecerle a Campeche”, explicó.

Señaló que la derrota no le pega de una manera negativa porque tuvo la oportunidad de darse a conocer y vieron a un peleador que aun con dos costillas fisuradas salió a dar todo dos raunds más. “esta derrota es muy importante a pesar de lo malo, me espera un buen 2020, estoy ya dentro de los mejores del mundo y tengo mucho tiempo para continuar con mi carrera, todavía soy joven y va a llegar la oportunidad nuevamente y estoy seguro que le vamos a pegar al gordo, como dicen por ahí”.

Recordó que hace un año tuvo una costilla fracturada y cuando creía que ya había sanado por completo, un golpe bien dado por su rival Vaquero Navarrete, hizo que aparezca de nuevo con consecuencias que le impidieron dar todo y mostrar de lo que estaba hecho.

Dijo que el plan era aguantar los dos primeros raunds, ver qué traía el Vaquero y a partir del tercero salir a presionarlo, “desafortunadamente me dio un buen golpe, me conectó bien en el segundo en el costado izquierdo, y después ya no podía respirar, tenía paralizados los intestinos y el tórax, casi no podía quitarme los golpes y pese a ello aguanté su pegada, es una sensación extraña que no había sentido, ya no podía moverme, ni siquiera podía quitarme los golpes”, resumió.

“Eso me hace sentir un poco frustrado porque no pude mostrar lo que tenía, mucha gente me pregunta qué te pasó, te vimos, no tirabas golpes, lo que me pasó fue eso, que no podía moverme, estaba semiparalizado”, precisó.

Y finalmente dijo que reposará tres meses para volver a entrenar el año próximo año, “esperamos que la lesión quede ahí, porque si no podría ser grave para mi carrera, el próximo año va a ser mi año y el año de Campeche”, finalizó Horta, quien comentó que pasará la Navidad en Cancún y las fiestas de Año Nuevo en Campeche.