SILVIA PINAL PIDE AYUDA A MICHELLE SALAS PARA TERMINAR CONFLICTOS FAMILIARES

Fue a principios de año cuando inesperadamente Frida Sofia, a través de sus redes sociales, puso en evidencia los conflictos al interior de la familia Pinal y reveló sus diferencias con Michelle Salas.

El conflicto escaló entre Frida Sofia y Silvia Pasquel, y más tarde se dio a conocer el doloroso distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija, manteniéndolas a ambas en el ojo del huracán durante varios meses, y por si fuera poco, ahora Enrique Guzman, que en todo momento había apoyado a su nieta, decidió cortar toda relación con la joven a quien solo se limitó a enviar sus mejores deseos y suerte en su carrera.

En todos estos meses de conflicto en los que han salido a la luz muchos detalles oscuros, la matriarca de la familia Pinal se limitó a guardar silencio, pero finalmente ahora alza la voz y envía un mensaje a su bisnieta, Michelle Salas, a quien ella considera ser la persona idónea para mediar y solucionar los conflictos.

“Estoy aquí porque me han pedido que haga yo un comentario. Si me interesa hacer un comentario porque últimamente las cosas en mi casa, en familia, están muy inseguras, muy difíciles, muy raras y de pronto tengo cosas que nunca he tenido y me faltan cosas que nunca me han faltado. Entonces si quisiera yo que tanto Michelle, que a Michelle yo la quiero mucho, y Michelle es muy inteligente y ella puede entender qué es lo que estoy pidiendo. Michelle tiene que ayudarnos a que las que vienen atrás, que son mas chicas, que ella las pueda ayudar Y si necesita mi ayuda, se la voy a dar porque para eso estoy, para ayudarlas, para que salgan, para que triunfen, para que enseñen a la gente la bonita familia que somos”, concluyó.