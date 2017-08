SIN APOYO EN DIESEL NO HABRÁ CAPTURA DE CAMARÓN: CANAINPESCA

Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpes), aseguró que el organismo a su cargo no puede hacer nada para que los 48 pescadores de altura que no recibieron lo recursos del Programa de Apoyo en Veda, cuenten con ese dinero, pues la Secretaría estatal de Pesca ya cerró el ejercicio de este año al tiempo que apuntó que varios de ellos tienen manera de demostrar que sí trabajaron, por lo que debieron incluirse en el listado.

Asimismo, en breve charla con reporteros, aseguró que la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICam), no considera producto de primera necesidad al camarón rosado, razón por la que indicó esta actividad no recibe recursos.

Lo anterior al salir de la acostumbrada reunión quincenal del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), en la que estuvo como invitado el director de esa dependencia, Alejandro Manzanilla Casanova, de quien en diversas ocasiones se han quejado porque asegura se les pretende aplicar cuotas excesivas a los armadores por el uso de las instalaciones y los servicios que brinda como agua, luz, espacio para la permanencia de la flota, entre otros.

Señaló que durante la reunión le dijeron que el camarón no es un producto importante y por tanto no recibía apoyo, lo que consideró inadecuado, pues Campeche ha sido un estado camaronero, y esta especie es tan importante como el pollo o la carne de res o cerdo, genera numerosos empleos y trae divisas al país y a la entidad, por lo que decidió abandonar el lugar como muestra de inconformidad.

Por otra parte, sobre los apoyos a pescadores de altura, indicó son 48 los que faltan a pesar de estar en la lista, así como los administradores de las cooperativas, pues son personas que se deben quedar para hacer las gestiones de su agrupación. Indicó que acudió con ellos a la Secretaría de Pesca pero les informaron que ya se dieron los recursos y no hay más.

Destacó que durante la temporada de veda, los armadores apoyan a su tripulación con la entrega de recursos que van de un mil a mil 500 pesos semanales y algunos les otorgan préstamos que deben pagar luego de la temporada de captura.

-Desde que se inició la veda, hace más de 26 años que no han funcionado, a todos nuestros tripulantes se les da un apoyo semanal. Algunos es a fondo perdido, otros como préstamos y ahorita que es entrada a clases, todos los empresarios apoyamos a todos nuestros tripulantes y gente de nuestro personal. Ahora, el apoyo por veda es del gobierno estatal, y tratamos de limar asperezas pues los armadores están molestos porque eliminaron a 48 y varios de ellos pueden demostrar que sí trabajaron en la temporada anterior.

Márquez Zapata aclaró que los armadores contratan a la tripulación por temporada pues son trabajadores independientes, personal que está en una cooperativa y son contratos que se firman para la pesca por lo que “cuando no hay pesca, no ganan”.

-Son libres, los contratamos por el 20 por ciento de la pesca bruta. Dependiendo de lo que capturen son los descuentos que se les hacen; desde mayo, junio, julio y agosto no han pescado y por tanto, no han generado ganancias. Como armador les doy entre 700 y mil pesos semanales y a algunos los contrato para realizar los trabajos que requieren las embarcaciones.

Por otra parte, destacó sigue el paro técnico de la flota y ya suman 450 embarcaciones en el movimiento, del Golfo de México y “próximamente se sumarán las mil 200 embarcaciones del Pacífico. Si no hay apoyo en combustible, no hay captura. Se requieren tres mil millones de pesos para la flota en ambos litorales y añadió que a pesar de la afirmación de Mario Aguilar, titular de la Conapesca de que las negociaciones avanzan, y de las indicaciones del Presidente en su reciente visita a Campeche, no hay resultado alguno.